Два автомобиля столкнулись и загорелись на трассе в Оренбуржье

ОРЕНБУРГ, 22 января. /ТАСС/. На трассе в Оренбургской области столкнулись два автомобиля, погибли три человека. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Оренбургской области. После столкновения машины загорелись.

"Между населенными пунктами Ударник и Кумак произошло лобовое столкновение автомобилей Toyota Platz и Hyundai Solaris. В результате погибли три человека, все взрослые", - сказала собеседница агентства.

Сотрудники МЧС работают на месте происшествия, производится тушение транспортных средств, уточнили в ведомстве. По данным пресс-службы МВД России по Оренбургской области, в автомобиле Toyota погиб один мужчина, в Hyundai - мужчина и женщина. "На месте работают сотрудники полиции, которым предстоит установить все обстоятельства произошедшего", - уточняется в распространенном сообщении.

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