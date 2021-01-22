{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Два автомобиля столкнулись и загорелись на трассе в Оренбуржье

Три человека погибли
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 22 января. /ТАСС/. На трассе в Оренбургской области столкнулись два автомобиля, погибли три человека. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Оренбургской области. После столкновения машины загорелись.

"Между населенными пунктами Ударник и Кумак произошло лобовое столкновение автомобилей Toyota Platz и Hyundai Solaris. В результате погибли три человека, все взрослые", - сказала собеседница агентства.

Сотрудники МЧС работают на месте происшествия, производится тушение транспортных средств, уточнили в ведомстве. По данным пресс-службы МВД России по Оренбургской области, в автомобиле Toyota погиб один мужчина, в Hyundai - мужчина и женщина. "На месте работают сотрудники полиции, которым предстоит установить все обстоятельства произошедшего", - уточняется в распространенном сообщении.

В новость внесены изменения (13:49 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияОренбургская область
Массовое отравление водой в Буйнакске
Следствие даст правовую оценку действиям главы Буйнакска после массового отравления водой
Ранее за помощью к врачам обратились с признаками отравления 359 горожан
Читать полностью