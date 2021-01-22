РФ не получала запрос о выдаче россиян, доставивших в Ливан груз селитры

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Россия не получала запросов о выдаче объявленных в международный розыск граждан РФ - владельца и капитана судна Rhosus, которое в 2013 году доставило в морской порт Бейрута 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры в ответ на запрос агентства.

"В Генеральную прокуратуру РФ запросы компетентных органов иностранных государств о выдаче и правовой помощи в отношении Гречушкина И. В. и Прокошева Б. Н. не поступали", - отметили в пресс-службе. В Генпрокуратуре напомнили, что так как Гречушкин и Прокошев являются гражданами Российской Федерации, они не подлежат выдаче другому государству, а также задержанию на территории России по запросам компетентных органов иностранных государств в целях выдачи.

12 января Интерпол объявил в международный розыск капитана и владельца судна Rhosus. Новостной портал El Nashra сообщил, что речь идет о Борисе Прокошеве, который в 2013 году был капитаном судна, и его владельце, предпринимателе из Хабаровска Игоре Гречушкине, проживающем на Кипре. Кроме того, в розыск объявлен португалец Жоржи Морейру, который занимается торговлей нитратами.

Уведомление с красным углом (red notice) было издано Интерполом в ответ на просьбу генпрокуратуры Ливана. "Красная карта" требует от правоохранительных органов государств - членов Интерпола ареста разыскиваемого лица с целью последующего решения судебными органами вопроса об его экстрадиции в страну, инициировавшую розыск.

2 октября ливанский судья Фади Савван, возглавляющий комиссию по расследованию чрезвычайного происшествия в порту Бейрута, сообщил о намерении допросить капитана и владельца Rhosus. Ранее Прокошев заявил ТАСС, что не считает себя виновным во взрыве и будет отстаивать свои интересы.