Экс-глава Раменского района Подмосковья предстанет перед судом по делу об убийстве

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Прокуратура утвердила обвинение бывшему главе Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову по уголовному делу об убийстве замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации Раменского муниципального района. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Раменский городской суд для рассмотрения по существу", - сообщили в надзорном ведомстве.

Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, вина Кулакова подтверждается 26 проведенными экспертизами, среди которых молекулярно-генетические, компьютерно-технические, комиссионные медицинские, дактилоскопические, ситуационная и другие. "Проведены допросы, следственный эксперимент, психофизиологические исследования. Изучены биллинги, детализации телефонных звонков и видео с камер видеонаблюдения", - сказала Врадий.

Кулаков был задержан 31 мая прошлого года. По данным следствия, в ночь на 2 мая того же года в салоне автомобиля он убил 39-летнюю замглавы Общественной палаты Раменского района Евгению Исаенкову, к которой "испытывал личные неприязненные отношения". По данным СК, женщина была задушена.

Кулаков вину не признает. Ранее он заявлял, что в момент убийства находился дома в кругу семьи. Кулаков остается под арестом.

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