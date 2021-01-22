Экс-глава Раменского района Подмосковья попросил о рассмотрении его дела в суде присяжных

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Бывший глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков, обвиняемый в убийстве замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой, попросил рассматривать его уголовное дело в суде присяжных и готов отстаивать свою невиновность. Как сообщил ТАСС его адвокат Артем Сарбашев, соответствующее ходатайство было подано при ознакомлении с материалами дела.

"Мы по-прежнему уверены в невиновности Кулакова, он давно готовится отстаивать свою позицию в суде с участием присяжных заседателей, - сказал адвокат. - Присяжные смогут увидеть, что картина преступления, главная роль в котором отводится Кулакову, не сложилась в силу многочисленных противоречий".

В пятницу в пресс-службе прокуратуры Московской области сообщили, что по делу экс-чиновника утверждено обвинительное заключение, оно в ближайшее время будет направлено в Раменский городской суд для рассмотрения по существу.

Кулаков был задержан 31 мая прошлого года. По данным следствия, в ночь на 2 мая того же года в салоне автомобиля он убил 39-летнюю замглавы Общественной палаты Раменского района Евгению Исаенкову, к которой "испытывал личные неприязненные отношения". По данным СК, женщина была задушена.

Кулаков вину не признают. Ранее он заявлял, что в момент убийства был дома в кругу семьи. Кулаков находится под арестом.