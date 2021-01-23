В Канаде Boeing 737 MAX прервал вылет из-за включения аварийной лампочки в кабине пилотов

ОТТАВА, 23 января. /ТАСС/. Лайнер Boeing 737 MAX канадской авиакомпании West jet прервал вылет из Калгари после включения в кабине пилотов аварийной лампочки. Об этом в пятницу сообщил телеканал СBC.

Борт следовал в Торонто. Лампочка включилась, когда самолет готовился к взлету. По данным авиакомпании, после осмотра лайнер оказался исправным и совершит следующий полет в воскресенье. Пассажиры были пересажены на другой борт West jet.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Канаду, Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

Минтранс Канады разрешил полеты этих самолетов в воздушном пространстве страны с 20 января.