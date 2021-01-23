Полиция в Дагестане начала проверку из-за видео со львом на улицах Хасавюрта

МАХАЧКАЛА, 23 января. /ТАСС/. Полиция в Дагестане проводит проверку по размещенному в соцсетях видео, на котором лев ходит по улицам Хасавюрта. Хозяини животного установили, сообщается в субботу на официальной странице ГУ МВД по Дагестану в Instagram.

"Полицейские проводят проверку по данному факту. В ходе проверки полицейские установили хозяина, которому принадлежит дикое животное. Владельцем оказался 28-летний житель Хасавюрта. По словам хозяина, причиной внезапной свободы Муфасы (кличка льва), а также ночного променада по городским улицам стала незапертая дверь вольера, которую владелец забыл закрыть после кормления. Спохватившийся хозяин немедленно возвратил животное в клетку", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Дагестану, хозяин льва рассказал, что приобрел львенка в зоопарке и содержал его у себя дома, а спустя шесть месяцев перевез хищника в сконструированный металлический вольер, находившийся на территории собственного ресторана.

"По данному факту ведется сбор материала для дальнейшего разбирательства и принятия соответствующего процессуального решения", - добавили в пресс-службе.