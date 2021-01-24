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Президент Венесуэлы сообщил о нападении на газопровод PDVSA

По мнению Николаса Мадуро, злоумышленники "хотели нарушить подачу газа в стране и на нефтеперерабатывающий завод"

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 января. /ТАСС/. Неизвестные напали на нефтепровод венесуэльской государственной компании PDVSA, что привело к пожару. Об этом сообщил в субботу президент республики Николас Мадуро.

"Сегодня была совершена террористическая атака на восточный газопровод, что привело к мощному пожару. К настоящему моменту он взят под контроль сотрудниками PDVSA", - сказал Мадуро в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter главы государства.

По мнению венесуэльского лидера, злоумышленники "хотели нарушить подачу газа в стране и на нефтеперерабатывающий завод".

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэла
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