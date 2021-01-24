В США слушания по вынесению приговора россиянину Фирсову назначили на 12 апреля

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Слушания по вопросу о вынесении приговора гражданину России Кириллу Фирсову, признавшему в США вину в краже данных, состоятся 12 апреля. Соответствующее уведомление поступило в электронную базу федерального суда Южного округа штата Калифорния.

Как отмечается, перед оглашением наказания суду будут представлены дополнительные материалы о деле. Фирсов согласился присутствовать на заседании в формате видеоконференции.

Как было объявлено ранее на этой неделе, россиянин достиг договоренностей с представителями прокуратуры. Фирсов признал свою вину в том, что пытался в мошеннических целях получить закрытые сведения о клиентах некой компании. Его могут приговорить к тюремному заключению продолжительностью до 10 лет и обязать выплатить штраф в размере до $250 тыс.

Сторона обвинения согласилась не добиваться для россиянина максимально жесткого наказания. Он отказался от права настаивать на проведении судебного разбирательства и оспаривать обвинения, о которых идет речь. Относительно выплаты штрафов и компенсации договоренностей между сторонами нет. Окончательное решение о том, какое наказание будет назначено россиянину, примет суд.

Американские власти задержали Фирсова по подозрению в хищении персональных данных жителей Калифорнии для их дальнейшей продажи с целью использования в фальшивых удостоверениях личности. Прокуратура Южного округа Калифорнии называет Фирсова администратором платформы DEER.IO. Россиянин был задержан в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди в марте 2020 года.

Власти США утверждали, что указанная платформа базируется в России. С помощью данного ресурса якобы осуществляли продажу похищенной хакерами информации, в том числе личных данных и сведений о банковских счетах.