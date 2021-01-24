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На ж/д станции Кунгур в Пермском крае произошла утечка газолина

Площадь разлива составила около 30 кв. м

ТАСС, 24 января. Специалисты ликвидировали утечку газолина на площади 30 кв. м из цистерны грузового вагона на железнодорожной станции Кунгур в Пермском крае, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"24 января около 1:30 на станции Кунгур в составе грузового поезда, следовавшего со станции Комбинатская Западно-Сибирской железной дороги, прибыл вагон-цистерна с газолином, у которого обнаружена течь груза из нижнего сливного клапана. Площадь разлива около 30 кв. м", - отмечается в сообщении.

Сотрудники специальных служб обработали площадь разлива противопожарной пеной. Как уточнила пресс-служба управления МЧС по региону, утечка ликвидирована. "В результате происшествия погибших и пострадавших нет, угроза жизни и здоровью населения отсутствует. Движение поездов не останавливалось", - сообщается на сайте управления.

Прокуратура проводит проверку.

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