Авария с двумя машинами и автомобилем каршеринга произошла на Варшавском шоссе в Москве

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. ДТП с участием двух машин и автомобиля каршеринга произошла на Варшавском шоссе в районе деревни Сахарово. Предварительно, в результате аварии пострадали четыре человека. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На Варшавском шоссе в районе деревни Сахарово столкнулись две машины и автомобиль каршеринга. По предварительной информации, пострадали четыре человека, двое из них в крайне тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.