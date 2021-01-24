В Краснодаре произошло ДТП с маршрутным такси

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 января. /ТАСС/. Три человека получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля с пассажирским микроавтобусом в Краснодаре. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы управления МВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Авария произошла в 08:30 мск на пересечении Таманской и Ставропольской улиц. По данным управления МВД по Краснодару, водитель автомобиля Chevrolet Lanos на регулируемом перекрестке проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с маршрутным такси Mercedes. От удара легковой автомобиль сбил пешехода, который стоял на обочине.

"В результате ДТП пострадали виновник аварии и пассажир микроавтобуса, с различными травмами они доставлены в медицинское учреждение. Также травму головы получил пешеход, который от госпитализации отказался", - сообщил собеседник агентства.

По факту аварии проводится административное расследование, добавили в пресс-службе.