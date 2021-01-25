В Брюсселе после несанкционированной акции протеста задержали несколько десятков человек

БРЮССЕЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Несколько десятков человек были задержаны в воскресенье вечером после несанкционированной акции протеста против полицейского насилия. Об этом сообщил телеканал RTBF.

Несколько сот человек собрались на площади Монт Дез Арт близ Центрального вокзала Брюсселя под лозунгами борьбы против полицейского насилия. Акция не была разрешена городскими властями, в связи с действующими в стране санитарными ограничениями.

Сама манифестация прошла относительно мирно, однако когда стянутые на площадь несколько сотен бойцов полицейского спецназа потребовали от протестующих покинуть площадь, примерно треть активистов уходить отказалась. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ. В зоне беспорядков находилась машина с водометом, однако ее в ход пускать не стали.

Задержаны несколько десятков человек, которым будут выписаны штрафы за нарушение карантина, составляющие в Бельгии от €250 и выше.