Бывшего мэра Туапсе осудили на пять лет колонии по делу о взятках и превышении полномочий

КРАСНОДАР, 25 января. /ТАСС/. Туапсинский городской суд признал виновным бывшего мэра Туапсе Владимира Зверева в получении взяток и превышении должностных полномочий и приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщили журналистам в пресс-службе Краснодарского краевого суда в понедельник.

"Туапсинским городским судом окончено рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении 63-летнего бывшего главы администрации Туапсинского городского поселения и двух его подчиненных - начальника отдела имущественных и земельных отношений администрации и начальника муниципального бюджетного учреждения Туапсинского городского поселения "Управление земельных ресурсов". Зверева В. К. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 286 УК РФ, ч. 1 ст. 292 УК РФ и по совокупности совершенных преступлений назначить ему наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что начальник отдела имущественных и земельных отношений горадминистрации приговорена к 7,5 года колонии, начальник муниципального бюджетного учреждения Туапсинского городского поселения "Управление земельных ресурсов" - к 4 годам. В общей сложности бывшие чиновники оштрафованы почти на 7 млн рублей.

Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, расследование уголовного дела велось краевым следственным управлением СК РФ. Ранее следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю сообщало, что следователями установлены факты выделения муниципальных земель без проведения процедуры госторгов и факты получения взяток, фигурантам были предъявлены обвинения по статьям о превышении должностных полномочий и получении взяток. По данным следственного управления СК РФ по Краснодарскому края, сумма полученной экс-мэром взятки составила 1,6 млн рублей, его подчиненными - порядка 300 тыс. рублей.

Владимир Зверев возглавлял Туапсе до августа 2019 года, когда его задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В отношении него было возбуждено уголовное дело, позже в нем добавился второй эпизод, на время следствия чиновника арестовали. Первое уголовное дело, возбужденное в отношении Зверева по статье о совершении служебного подлога и превышении полномочий, касается того, что он выдал в аренду на 49 лет индивидуальному предпринимателю без проведения положенных по закону торгов муниципальный земельный участок по заниженной стоимости. Второе уголовное дело возбудили по статье о получении взятки.