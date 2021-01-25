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Пять человек пострадали в столкновении маршрутки с автогрейдером под Волгоградом

Авария произошла в Михайловском районе. Всего во время аварии в автобусе находились девять человек

ВОЛГОГРАД, 25 января. /ТАСС/. Водитель и четыре пассажира маршрутного междугороднего такси пострадали в столкновении с автогрейдером в Волгоградской области, сообщил ТАСС замначальника пресс-службы областного главка МВД Антон Корнаухов.

"В Михайловском районе сегодня водитель микроавтобуса Mercedes, совершая рейс из Волгограда в районный центр Рудню, столкнулся с автогрейдером. В салоне находились восемь пассажиров и водитель. В результате ДТП травмы получили четверо пассажиров, все они взрослые, а также водитель микроавтобуса", - сказал Корнаухов.

На месте работает следственно-оперативная группа районного отдела полиции, наряды ДПС. Силами МЧС произведено деблокирование водителя маршрутки.

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