На канатной дороге на Красной поляне произошел технический сбой

СОЧИ, 25 января. /ТАСС/. Спасатели эвакуируют людей с канатной дороги одного из горнолыжных курортов Красной Поляны из-за технического сбоя. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе горно-туристического центра "Газпром".

"Из-за технологического сбоя [проходит эвакуация людей на канатной дороге курорта]. Чтобы проверить эту ошибку, надо эвакуировать людей и только потом запустить проверку. Эвакуация проходит в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что эвакуируют до 10 кабинок.

Там добавили, что людям, которых уже эвакуировали, вернули стоимость ски-пассов за катания и предложили бесплатные ски-пассы. Кроме того, им предложили горячие напитки в ресторане.

В пресс-службе администрации Сочи уточнили, что всего эвакуировано 170 человек.