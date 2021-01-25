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СМИ: по меньшей мере 12 человек погибли в ДТП с автобусом в Бразилии

Еще девять получили травмы, передает портал G1

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 января. /ТАСС/. По меньшей мере 12 человек погибли и девять получили травмы в результате ДТП с автобусом на юге Бразилии, в штате Парана. Об этом сообщил в понедельник портал G1 со ссылкой на местных правоохранителей.

По информации портала, инцидент произошел в районе 8:30 утра по местному времени (14:30 мск). Транспортное средство, в котором на момент аварии находились 59 человек, врезавшись в отбойник, вылетело с трассы в кювет.

Пострадавших доставляют в больницы ближайших крупных городов - Куритибы и Жоинвилля. Движение по трассе остановлено для проведения спасательных работ.

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Бразилия
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