Прокуратура утвердила обвинение бизнесмену Быкову в организации двух убийств

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Прокуратура утвердила обвинение красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову в организации двух убийств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Анатолия Быкова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 17, пп. "з", "н" ст. 102 УК РСФСР (организация убийства двух лиц), - сообщили в Генпрокуратуре. - Уголовное дело в ближайшее время будет направлено для рассмотрения по существу в Свердловский районный суд Красноярска".