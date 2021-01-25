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Прокуратура утвердила обвинение бизнесмену Быкову в организации двух убийств

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено для рассмотрения по существу в Свердловский районный суд Красноярска

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Прокуратура утвердила обвинение красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову в организации двух убийств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Анатолия Быкова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 17, пп. "з", "н" ст. 102 УК РСФСР (организация убийства двух лиц), - сообщили в Генпрокуратуре. - Уголовное дело в ближайшее время будет направлено для рассмотрения по существу в Свердловский районный суд Красноярска".

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