Суды Москвы арестовали 30 человек за участие в незаконной акции 23 января

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Московские суды в понедельник вынесли 30 решений об административных арестах и 64 постановления о штрафах за участие в незаконной акции 23 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Московские суды вынесли 30 решений о назначении административных арестов и 64 решения о назначении административных штрафов гражданам, совершившим административные правонарушения в ходе публичного мероприятия в центре столицы 23 января", - сказали в пресс-службе.

Размеры назначенных наказаний различные: административные аресты на сроки от семи до 15 суток, административные штрафы в размере от 10 тысяч рублей до 250 тысяч рублей.

В новость внесены изменения - (18:32 мск) - добавлены подробности.