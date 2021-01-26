Детский сад в Комсомольске-на-Амуре оштрафовали после инцидента с избиением ребенка

ХАБАРОВСК, 26 января. /ТАСС/. Руководитель детского сада в Комсомольске-на-Амуре и само учреждение оштрафовали после инцидента с избиением ребенка. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края.

В соцсетях в середине ноября распространилось видео, где было запечатлено, как сотрудница детского сада насильно кормит ребенка и бьет его по голове и рукам. Проверку этого случая начала городская прокуратура. Сотрудницу детского сада отстранили от исполнения обязанностей. Позднее возбудили уголовное дело.

"На основании постановлений прокурора учреждение и его заведующая привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка реализации прав и свобод обучающихся образовательных организаций, предусмотренных законодательством об образовании") в виде штрафа на общую сумму 60 тыс. рублей", - говорится в распространенном релизе.

Уголовное дело по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником образовательной организации") расследуется, оно находится на контроле в прокуратуре Комсомольска-на-Амуре.