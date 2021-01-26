СМИ: суд в США предписал компании Вайнштейна выплатить более $17 млн его жертвам

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Суд в США предписал продюсерской компании Weinstein Company Харви Вайнштейна выплатить $17,1 млн женщинам, подвергшимся с его стороны насильственным действиям сексуального характера. Об этом сообщил в понедельник журнал Variety.

По его данным, соответствующее решение вынес суд по делам банкротства в штате Делавэр. Судья Мэри Уолрот постановила создать в рамках процедуры банкротства компании фонд в размере $17,1 млн, средства из которого будут распределены между более чем 50 жертвами сексуального насилия со стороны американского продюсера, приговоренного ранее к 23 годам тюремного заключения. Решение было согласовано с самими женщинами, большинство из которых поддержало его.

Согласно данному решению, некоторые жертвы домогательств со стороны Вайнштейна получат компенсацию в размере более $500 тыс. Судья подчеркнула, что в случае если бы создания фонда добиться не удалось, женщины получили бы минимальные выплаты или вообще не могли бы рассчитывать на них. Weinstein Company принадлежала Харви Вайнштейну и его брату Роберту. В феврале 2018 года фирма объявила о банкротстве.

Суд по делу Вайнштейна завершился в Нью-Йорке в марте 2020 года. Продюсер был приговорен к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. Жюри присяжных в конце февраля признало Вайнштейна виновным в сексуальном насилии в отношении двух женщин. Он был признан невиновным в двух случаях изнасилования, по которым ему грозило пожизненное тюремное заключение. Продюсер отбывает заключение в штате Нью-Йорк.