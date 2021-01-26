В Приморье обнаружили два нелегальных цеха по переработке краба

ТАСС, 26 января. Сотрудники ФСБ обнаружили в Приморском крае два нелегальных цеха по переработке краба. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю совместно с УФСБ России по Тихоокеанскому флоту пресечена противоправная деятельность группы лиц по переработке незаконно добытых водных биологических ресурсов. В городах Владивосток и Находка выявлены два нелегальных цеха, в которых осуществлялась переработка, фасовка, заморозка и хранение биоресурсов для последующей реализации", - сообщили в ФСБ.

Всего изъято четыре тонны краба и креветок, а также крабовой продукции ориентировочной стоимостью более 2 млн рублей. "Задержаны 10 граждан, причастных к противоправной деятельности", - отметили в ФСБ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.