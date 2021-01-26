Суд Москвы продлил арест обвиняемому в госизмене ученому Луканину еще на три месяца

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы продлил до 29 апреля арест томскому ученому Александру Луканину, обвиняемому в государственной измене в пользу одной из азиатских стран. Как уточнили ТАСС в суде, судебное заседание состоялось во вторник.

"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 26 января мера пресечения в отношении Луканина Александра Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, в виде заключения под стражу продлена на три месяца, то есть до 29 апреля 2021 года", - сказала пресс-секретарь суда.

В начале октября прошлого стало известно, что суд в Томске арестовал Луканина, которого задержали в рамках уголовного дела о госизмене. Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что Луканин был задержан по подозрению в передаче Китаю секретных российских разработок, "связанных с альтернативными источниками питания". Подробностей собеседник агентства не назвал, сославшись на гриф "совершенно секретно" в материалах уголовного дела. Позднее Луканина доставили в СИЗО "Лефортово" в Москве.

Согласно данным из открытых источников, 64-летний Луканин ранее был трудоустроен в Томском политехническом университете, а затем в Институте физики прочности и материаловедения СО РАН, где с группой ученых разрабатывал высоковольтные источники питания, а после выхода на пенсию был приглашен на работу в Шэньянский университет в Китае.