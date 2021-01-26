В Приморье вынесли приговор третьему из напавших на пограничников граждан КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 26 января. /ТАСС/. Находкинский городской суд назначил наказание в виде четырех лет колонии общего режима гражданину КНДР за нападение на российских пограничников в сентябре 2019 года, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Приморского края.

"Находкинский городской суд Приморского края вынес приговор по уголовному делу в отношении иностранного гражданина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти"). Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил подсудимому четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В июле и в сентябре 2020 года были осуждены двое граждан КНДР из числа нападавших на сотрудников пограничного управления ФСБ. Они получили четыре и семь лет колонии общего режима соответственно.

Судом установлено, что российские пограничники 17 сентября 2019 года во время патрулирования в Японском море обнаружили две шхуны из КНДР и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в исключительной экономической зоне РФ. Экипаж одной из лодок совершил вооруженное нападение на пограничников, в результате четверо военнослужащих погранслужбы получили ранения, один из них - огнестрельные. 20 сентября шхуны вместе с экипажами были доставлены в порт Находки. В ходе нападения один из иностранных моряков погиб.