В Самаре скорая столкнулась с "Камазом"

САМАРА, 26 января. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате столкновения автомобиля скорой помощи, который ехал на вызов, с автокраном на базе "Камаза" в Куйбышевском районе Самары, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

"Во вторник на перекрестке улиц Уральской и Утевской в Самаре автомобиль скорой помощи выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автокраном на базе "Камаза". По предварительным данным ГИБДД, скорая ехала с проблесковым маячком и звуковым сигналом на вызов", - сообщили в пресс-службе.

В результате аварии пострадали водитель, фельдшер и врач, находившиеся в автомобиле скорой помощи. Полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия.

В Министерстве здравоохранения Самарской области рассказали ТАСС, что два медработника получили травмы и находятся в состоянии средней степени тяжести, они доставлены в больницу для определения дальнейшего лечения. "По информации администрации станции скорой медицинской помощи, водителю скорой медицинская помощь оказана на месте", - сообщили в областном ведомстве.

В новость внесены изменения (13:16 мск) - добавлены подробности.