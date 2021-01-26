Двоих участников незаконной акции в Москве задержали за насилие над правоохранителями

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Следователи задержали двух участников несогласованной акции в центре Москвы, которые подозреваются в насилии над сотрудниками правоохранительных органов, один из них наехал на машине на полицейского. Об этом ТАСС сообщила во вторник представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"В настоящее время двое мужчин задержаны. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Оба являются уроженцами Калмыкии", - сказала она.

По словам Ивановой, 23 января один из них вблизи Пушкинской площади ударил несколько раз в голову сотрудника полиции. Другой участник акции на территории Пресненского района в ответ на законные требования сотрудника полиции об остановке автомобиля совершил наезд на правоохранителя. Иванова сообщила, что следователи совместно с сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Москве продолжают устанавливать всех лиц, причастных к совершению противоправных действий на территории Московского региона.

Ранее со ссылкой на ОНК сообщалось, что в изоляторе на Петровке содержится обвиняемый в нападении на сотрудника правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции 23 января в Москве Евгений Есенов, и следователи могут потребовать избрать в его отношении меру пресечения в виде ареста. Как уточнили ТАСС в Останкинском суде Москвы, накануне он был оштрафован на 10 тыс. рублей за нарушение правил участия в митинге.

Всего в Москве после несогласованной акции расследуется четыре уголовных дела о насилии над сотрудниками правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), также возбуждены дела о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, полиция завела дело о перекрытии движения. По данным ГУ МВД по Москве, в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек. В результате столкновений пострадали более 40 участников акции и столько же силовиков.