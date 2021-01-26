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На несанкционированной акции в Ростове-на-Дону были задержаны 75 человек

Губернатор региона также назвал "неприемлемым" создание условий для участия несовершеннолетних в несанкционированных протестах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 января. /ТАСС/. Полицейские задержали порядка 75 участников несанкционированной акции протеста в Ростове-на-Дону, сообщил во вторник губернатор Ростовской области Василий Голубев в рамках пресс-конференции.

"Были задержаны порядка 75 человек, с которыми были проведены профилактические беседы. Но те, кто нарушал закон и создавал условия для того, чтобы была допущена сложная ситуация, когда под угрозой было здоровье людей, к этим людям будут <...> применятся административные меры воздействия", - сказал он.

Голубев также назвал "неприемлемым" создание условий для участия несовершеннолетних в несанкционированных протестах. "Все мы основательно задумываемся, когда на площади и улицы выходят люди, особенно когда среди них много молодежи и детей в том числе - забыть и не обратить внимания никто не может. Уверен, что с молодежью нужно разговаривать как с партнерами", - сказал губернатор.

Ранее стало известно о привлечении к административной ответственности 31 участника несанкционированной акции, прошедшей в Ростове-на-Дону 23 января. Из них в отношении 24 были применены штрафы, девятерым был назначен административный арест.

Теги
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская область
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