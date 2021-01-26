В Самаре возбудили уголовное дело после загрязнения почвы нефтью

САМАРА, 26 января. /ТАСС/. Следственные органы возбудили по материалам прокурорской проверки уголовное дело из-за размещения в Самарской области на почве отходов с нефтепродуктами, которое повлекло ущерб на сумму 4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

"По материалам прокурорской проверки следственные органы возбуждили уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ ("Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды")", - говорится в сообщении.

Во время проверки прокуратура установила, что "Региональная нефтесервисная компания" в 2019 году нарушила закон и разместила на почве отходы, содержащие нефтепродукты. Это привело к ущербу для окружающей среды. По оценкам прокуратуры, сумма нанесенного ущерба достигает 4 млн рублей.

Надзорный орган направил руководителю организации представление, однако нарушение не устранили, поэтому природоохранный прокурор обратился с иском в Железнодорожный районный суд Самары. Инстанция удовлетворила требования прокуратуры, исполнение решения суда находится на контроле надзорного органа, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.