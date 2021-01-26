Проблемы с оказанием медпомощи выявили в алтайской больнице, где умерла годовалая девочка

БАРНАУЛ, 26 января. /ТАСС/. Ограничения, введенные в Алтайском крае в период пандемии, и дефицит специалистов привели к проблемам с медпомощью в больнице Советского района, где умер ребенок, поступивший с ожогом от пролитого на себя стакана с горячей водой, сообщает во вторник пресс-центр Минздрава региона.

"По поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко замминистра здравоохранения региона Владимир Лещенко оценил работу Советской ЦРБ, на которую было много жалоб в сети Интернет. В работе поликлиники были выявлены проблемы в оказании плановой медицинской помощи, что связано с ограничениями в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и дефицитом специалистов. В последнее время работа по оказанию плановой помощи постепенно возвращается к прежнему уровню", - говорится в сообщении.

По данным министерства, местные жители жалуются на длительное ожидание скорой помощи, грубое отношение со стороны отдельных работников, трудности с записью к узким специалистам. Кроме того, в больнице продолжается проверка случая гибели девочки, поступившей в больницу с ожогом: из больницы изъяты медицинские документы, в которых зафиксированы все манипуляции медиков.

11 января в Алтайском крае было возбуждено дело по факту гибели девочки, которую родители привезли в Советскую центральную районную больницу с ожогом после пролитого на себя стакана горячей воды. Дело было возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". По предварительным данным, причиной смерти ребенка явилось повреждение левого легкого при катетеризации подключичной вены. В соцсетях мать ребенка написала, что в алтайскую больницу они попали во время отдыха у родственников, семья приехала из Якутии. Девочка, которой было 1 год и 3 месяца, пролила на себя полстакана кипятка: ее сразу отвезли в больницу, где она умерла в тот же день.