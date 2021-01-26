В Россию из Египта депортировали троих уроженцев Ингушетии

МАГАС, 26 января. /ТАСС/. Студентов из Ингушетии, которые в 2018 году были задержаны в Египте по подозрению в экстремизме и находились в тюрьме Каира, депортировали в Россию, вернулись трое из четырех задержанных, сообщил ТАСС начальник отдела мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений и СМИ министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Магомед Харсиев.

"По информации, полученной нами от консульства РФ в Египте, из четверых студентов были депортированы только трое, по четвертому все еще ведется работа. Сегодня днем они прибыли в аэропорт Домодедово посредством "Египетских авиалиний". У одного из студентов был просрочен паспорт, консульство помогло нам в выдаче справки для того, чтобы он мог вернуться", - сказал Харсиев.

По его словам, совместная работа властей региона и консульства России позволила решить эту проблему.

"Также в 2018 году сообщалось о том, что всего были задержаны пятеро уроженцев республики, но позже в тюрьме Каира сообщили, что такого человека у них нет. По нему до сих пор нет никакой информации. За все время нахождения наших соотечественников в заключении, им так и не были предъявлены обвинения", - добавил собеседник ТАСС.

В августе 2018 года в Каире задержали граждан России, которые хотели получить в Египте религиозное образование. Позднее некоторых из них отпустили, однако судьба пятерых уроженцев Ингушетии оставалась неизвестной. В апреле 2019 года стало известно, что пятерым российским гражданам - четверым уроженцам Ингушетии и уроженке Киргизии - предъявлены обвинения в экстремизме. Как сообщает пресс-служба омбудсмена, местонахождение одного из россиян до настоящего времени не установлено.