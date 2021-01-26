В Ленобласти возбудили дело после отравления годовалой девочки наркотиком

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили по факту отравления годовалой девочки синтетическим наркотиком метадоном в городе Никольское в Ленинградской области. Об этом во вторник сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.

"По факту отравления ребенка 2019 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности")", - говорится в сообщении.

Как пояснили в управлении, сейчас задержан 23-летний дядя девочки, которого подозревают в совершении преступления. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

В прокуратуре Ленинградской области сообщили, что надзорное ведомство начало проверку по факту данного инцидента.

По данным следствия, наркозависимый дядя девочки незаконно хранил в свободном доступе одной из комнат квартиры метадон. Девочка, которая проживала в той же квартире, приняла внутрь часть вещества. После этого она почувствовал себя плохо и была госпитализирована в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. В настоящее время угрозы жизни девочки нет.

Метадон является синтетическим наркотическим веществом, в России входит в перечень наркотических и психотропных веществ, оборот которых запрещен.