Расстрелявший коллег в метро Москвы полицейский заявил в суде, что он не брал взяток

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Бывший полицейский Алексей Смирнов, обвиняемый в расстреле сотрудников службы безопасности полиции на станции Московского метрополитена, заявил в ходе заседания Мосгорсуда, что взятки не брал, а деньги, найденные в его вещах, ему подбросили. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

"В ходе заседания суда в среду Смирнов заявил, что денег он ни у кого не брал, а деньги, которые были обнаружены в его вещах, ему подбросили оперативные сотрудники, задержавшие его. После этого он сообщил суду, что ответит на все вопросы относительно обстоятельств инцидента на станции метро после того, как адвокаты закончат представление доказательств", - сказал собеседник агентства.

Согласно УПК РФ, подсудимый может давать показания в любой момент в ходе судебного следствия. Сторона обвинения уже представила свои доказательства по делу.

Вечером 18 сентября 2019 года прапорщик полиции Алексей Смирнов в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" открыл стрельбу по сотрудникам ОСБ, которые пытались его задержать. Они предполагали, что Смирнов может быть причастен к взятке в размере 2 тыс. рублей. В результате ЧП полицейский Максим Веялко погиб, его коллега Алексей Лимонов был госпитализирован в тяжелом состоянии. Третий сотрудник ОСБ не пострадал.

Подозреваемый на допросе в СК заявил, что открыл огонь после внезапно наступившего эмоционального всплеска, который был вызван тем, что сотрудники ОСБ попытались спровоцировать дачу взятки. Согласно материалам дела, он сам вызвал пострадавшему скорую помощь и добровольно отдал оружие прибывшим непосредственным руководителям. Смирнову предъявлено обвинение по статьям 317 и 291 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Получение взятки"). Сейчас его дело рассматривает Мосгорсуд с участием присяжных.