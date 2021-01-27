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Пандемия COVID-19

В Уэльсе на заводе по производству вакцин от коронавируса проводится эвакуация

На предприятии обнаружили подозрительный предмет

ТАСС, 27 января. Подозрительный предмет обнаружен в среду в городе Рексем (Уэльс) на заводе индийской фармацевтической компании Wockhardt, в связи с чем эвакуируют его сотрудников. Об этом сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

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Отмечается, что на указанном предприятии сейчас производятся вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

"Британское подразделение Wockhardt в Рексеме этим утром получило подозрительный пакет. После консультации с экспертами мы провели частичную эвакуацию на территории в ожидании полной проверки", - приводит Би-би-си заявление администрации завода.

По данным Би-би-си, территория оцеплена полицией, на месте работают саперы.

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