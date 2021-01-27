Экс-командиры стрелявшего в метро Москвы полицейского подтвердили суду, что он сдался сам

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Бывшие командиры полицейского Алексея Смирнова, обвиняемого в расстреле коллег на станции метро в Москве, заявили в ходе заседания Мосгорсуда, что тот сдался сам и не оказывал сопротивления после стрельбы. Об этом ТАСС сообщил адвокат Смирнова Александр Самухов.

"В среду Мосгорсуд допросил в качестве свидетелей бывших командиров Смирнова. Они подтвердили присяжным, что тот сам отдал им заряженный пистолет, подчинился всем их требованиями и не оказывал никому сопротивления в момент задержания", - сказал он.

Еще один адвокат Смирнова, Михаил Корчагин, отметил в беседе с ТАСС, что его подзащитный сделал важное заявление в ходе заседания суда. "Он заявил, что денег ни у кого не брал, что ему их подбросили оперативные работники, чтобы привлечь его к уголовной ответственности. Также Смирнов заявил, что готов дать развернутые показания, после того как сторона защиты представит доказательства, подтверждающие его слова. Сторона защиты надеется начать представлять доказательства на следующем заседании. Защитой официально получена повестка на вызов на дорос четвертого участника событий, который был установлен только в суде", - отметил Корчагин.

Согласно УПК РФ, подсудимый может давать показания в любой момент в ходе судебного следствия. Сторона обвинения уже представила свои доказательства по делу.

Вечером 18 сентября 2019 года прапорщик полиции Алексей Смирнов в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" открыл стрельбу по сотрудникам отдела собственной безопасности (ОСБ), которые пытались его задержать. Они предполагали, что Смирнов может быть причастен к взятке в размере 2 тыс. рублей. В результате ЧП полицейский Максим Веялко погиб, его коллега Алексей Лимонов был госпитализирован в тяжелом состоянии. Третий сотрудник не пострадал.

Подозреваемый на допросе в СК заявил, что открыл огонь после внезапно наступившего эмоционального всплеска, который был вызван тем, что сотрудники ОСБ попытались спровоцировать дачу взятки. Согласно материалам дела, он сам вызвал пострадавшему скорую помощь и добровольно отдал оружие прибывшим непосредственным руководителям. Смирнову предъявлено обвинение по статьям 317 и 291 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Получение взятки"). Сейчас его дело рассматривает Мосгорсуд с участием присяжных.