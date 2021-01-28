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В Тульской области грузовик сбил двух фельдшеров, работавших на месте ДТП

По предварительной информации, водитель был трезв

ТУЛА, 28 января. /ТАСС/. Грузовик с полуприцепом сбил двух фельдшеров скорой медицинской помощи, приехавших на место ДТП на трассе М-4 "Дон". Обоих медработников доставили в больницу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Бригада медработников приехала для оказания помощи возможным пострадавшим в ДТП с участием фуры на 213-м километре трассы М-4 около 03:00 28 января. Когда фельдшеры находились на проезжей части их сбил грузовик с полуприцепом. Обоих медработников доставили в больницу, информация об их состоянии уточняется", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, водитель грузовика был трезв. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Тульской области журналистам сообщили, что одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. "В результате аварии пострадали фельдшеры Киреевской подстанции областного Центра медицины катастроф, женщин доставили в Киреевскую районную больницу. Состояние одной из пострадавших - средней тяжести, ее коллега, 62-летний медработник, получила серьезные травмы и находится в тяжелом состоянии", - отметили в пресс-службе.

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