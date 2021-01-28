В Приангарье выявили более 40 фактов участия детей в несанкционированных митингах

ИРКУТСК, 28 января. /ТАСС/. Участие более 40 несовершеннолетних 23 января в несанкционированных акциях выявлено в Иркутской области. Составлены протоколы об административных правонарушениях, они рассматриваются комиссией по делам несовершеннолетних, сообщила в четверг ТАСС уполномоченный по правам человека в Иркутской области Светлана Семенова.

"Чуть более 40 фактов участия детей в несанкционированных митингах подтверждены, составлены протоколы. Мы их отрабатываем. Они сейчас рассматриваются в комиссии по делам несовершеннолетних. Протоколы есть в отношении несовершеннолетних, есть в отношении их родителей, законных представителей. Решения [о привлечении к ответственности] будут приняты после рассмотрения", - сказала Семенова.

Она пояснила, что в отношении родителей составляют протоколы в случае, если ребенок не достиг 16 лет, то есть возраста, когда его имеют право привлечь к административной ответственности. Если факты ненадлежащего исполнения родительских обязанностей или вовлечения несовершеннолетних в несанкционированную деятельность будут доказаны, виновным грозят штрафы и постановка на профилактический учет.

В городах Иркутской области 23 января состоялись несанкционированные акции. В Иркутске, по информации администрации города, акция собрала порядка 2,5 тыс. человек, при этом задержаний во время ее проведения не было.