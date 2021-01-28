Суд в Петербурге арестовал начальника поликлиники МВД и его заместителя по делу о взятках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО начальника поликлиники МВД Александра Михайлова и его заместителя Дмитрия Дорофеева, задержанных на этой неделе по уголовному делу о получении взяток за оформление фиктивных инвалидностей силовикам, выходящим на пенсию. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановления об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Михайлова и Дмитрия Дорофеева", - говорится в сообщении. Под стражу их заключили до 25 марта.

Как считают следователи, они создали организованную преступную группу в поликлинике и получали взятки от силовиков за оформление им фиктивных инвалидностей, которые те якобы получили на службе. Сотрудник ведомства, выходя на пенсию, из-за инвалидности мог получить компенсацию в 1 млн рублей, а также льготы. За фиктивную справку они брали по 200 тыс. рублей. Михайлова и Дорофеева в настоящее время обвиняют в трех эпизодах получения взяток.

Ранее в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области ТАСС сообщили, что на этой неделе в Петербурге были задержаны пять человек по делу о получении взяток в поликлинике МВД. Главное следственное управление СК РФ по Петербургу также возбудило второе уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в медико-санитарной части МВД, которой подведомственна поликлиника. Руководство части, как считают следователи, давало указание поликлинике фальсифицировать документы.