Техосмотр автобуса, попавшего в ДТП в Электростали, не был проведен перед рейсом

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Предрейсовый техосмотр автобуса, попавшего в аварию в Электростали 21 января, не был проведен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области по итогам проверки.

"Установлено, что предприятием, оказывающим услуги по перевозке пассажиров автобусами на территории городского округа Электросталь, не был проведен должный технический осмотр автобуса перед выходом на рейс", - сообщили в надзорном ведомстве.

Эксплуатация транспортного средства при таких обстоятельствах недопустима и создавала угрозу жизни и здоровью пассажиров. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ход расследования взят прокуратурой Электростали на контроль.

Авария произошла утром 21 января на улице Тевосяна в Электростали. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и въехал в угол кинотеатра "Современник". В момент аварии в автобусе находились 20 человек. По информации источника, всего в результате ДТП пострадали 17 человек.