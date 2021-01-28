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Двое задержанных за драки с правоохранителями на акции в Москве признали вину

Всего в Москве за противоправные действия на несогласованной акции 23 января задержаны уже семь человек
Сайд-Мухаммад Джумаев (в центре) Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС
Описание
Сайд-Мухаммад Джумаев (в центре)
© Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев и 35-летняя уроженка Украины Ольга Бендас, задержанные за драки с правоохранителями на несогласованной акции в Москве, признали вину. Это следует из видео, распространенного Следственным комитетом РФ.

' Следственный комитет Российской Федерации/YouTube'

"Признаю [вину]", - отвечает Джумаев на соответствующий вопрос. По его словам, он задержан за сопротивление полиции и за то, что сбежал.

Женщина объяснила свой поступок влиянием всеобщего агрессивного настроения. "Под влиянием всеобщего агрессивного настроения приняла участие в драке с сотрудниками полиции, о чем сожалею и прошу прощения. И призываю всех не допускать подобных ошибок", - сказала Бендас.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте Джумаева. Он был задержан в Псковской области после того, как его объявили в федеральный розыск.

Ранее депутат Госдумы Адам Делимханов в своем видео в Instagram призвал выйти на связь молодого человека, участвовавшего в драке с сотрудниками правоохранительных органов на несогласованной акции в центре Москвы. На видеокадрах, появившихся в интернете, один из участников акции ожесточенно дрался с правоохранителями. Его личность удалось быстро установить.

Всего в Москве за противоправные действия на несогласованной акции 23 января задержаны уже семь человек.

Теги
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