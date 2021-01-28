Суд арестовал всех задержанных по делу об оформлении фиктивной инвалидности в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал еще четверых фигурантов дела, в том числе второго заместителя начальника поликлиники МВД Андрея Константинова, об оформлении фиктивной инвалидности силовикам, которые выходили на пенсию. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

Ранее суд отправил в СИЗО начальника поликлиники МВД Александра Михайлова и его заместителя Дмитрия Дорофеева.

"Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Константинова <…> Александра Качени, Александра Богданова и Митигула Айтасова", - говорится в сообщениях. Всем избрана мера пресечения в виде ареста до 25 марта.

Каченя, как уточнили в пресс-службе, на суде заявил, что признает свою вину и готов заключить соглашение со следствием. Каченя, Богданов и Айтасов являются сотрудниками поликлиники. Все фигуранты дела о получении взятки (статья 290 УК РФ) просили избрать им домашний арест, однако суд отказал.

Согласно поступившим в суд материалам, для совершения подлога они привлекли пока неустановленных лиц из Главного бюро медико-социальной экспертизы Санкт-Петербурга, которые обеспечивали принятие решения о присвоении степени инвалидности на основании сфальсифицированных документов.

Ранее в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области ТАСС сообщили, что на этой неделе в Петербурге были задержаны руководство поликлиники МВД и трое ее сотрудников по делу о получении взяток. По данным следствия, в медучреждении оформляли фиктивную инвалидность силовикам, которые выходили на пенсию для того, чтобы те могли получить выплаты и льготы. Главное следственное управление СК РФ по Петербургу также возбудило второе уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в медико-санитарной части МВД, которой подведомственна поликлиника.