В Приморье во время снегопада зафиксировали 77 ДТП

ВЛАДИВОСТОК, 29 января. /ТАСС/. Госавтоинспекция Приморского края во время прошедшего в регионе снегопада зафиксировала 77 ДТП, сообщает в пятницу пресс-служба УМВД по Приморью.

"По данным региональной Госавтоинспекции, за минувшие сутки на дорогах Приморского края зарегистрировано 77 дорожно-транспортных происшествий: 71 - с пострадавшими, 6 - с материальным ущербом. 2 человека погибли, 6 получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 159 автомобилей. По сравнению с аналогичным днем прошлого года рост по количеству ДТП составил 45%", - говорится в сообщении.

Большая часть автомобильных аварий зарегистрирована в городе Владивостоке, где прошел сильный снегопад. По данным гидрометцентра на утро 29 января, циклон находится на северо-востоке Японского моря, днем он продолжит смещаться в восточном направлении, к острову Хоккайдо. В пятницу на большей части территории края продолжится снегопад, утром на востоке местами сильный - 6-15 мм. Сильный ветер сохранится на юго-востоке и побережье - до 18-23 м/с, у мысов порывы до 33 м/с.

В субботу и воскресенье существенных осадков в крае не ожидается. По данным синоптиков, в начале следующей недели к Приморью подойдет очередной циклон. Интенсивность осадков будет меньше.