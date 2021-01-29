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ДТП с участием трех транспортных средств произошло на Щелковском шоссе в Москве

Движение затруднено по 3-й полосе в сторону центра и области

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Авария с участием трех машин произошла на Щелковском шоссе. В связи с происшествием в сторону центра затруднено движение по 3-й полосе, сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В районе д. 95, корп. 1 по Щелковскому шоссе произошло ДТП с участием трех ТС. Информация по пострадавшим уточняется. Заняты 3-я полоса в сторону центра и 3-я полоса в сторону области", - говорится в сообщении.

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