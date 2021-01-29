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Пять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом под Тамбовом

В их числе есть ребенок

ТАМБОВ, 29 января. /ТАСС/. Пассажирский автобус, следовавший из Махачкалы в Москву, столкнулся с муковозом на трассе Р-22 "Каспий" в Никифоровском районе вблизи села Дмитриевка. В результате аварии пять человек, включая ребенка, получили травмы. Об этом сообщил ТАСС в пятницу руководитель пресс-службы ГИБДД по Тамбовской области Станислав Конышев.

"Столкновение автобуса с муковозом, который из-за пробки на трассе начал притормаживать, произошло ночью в Никифоровском районе на 409-м км трассы Р-22 "Каспий". Это рейсовый двухэтажный автобус, который следовал в Москву из Махачкалы. В момент ДТП в нем находилось около 20 человек", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, основной удар пришелся на кабину автобуса, из-за чего его водитель получил серьезные травмы. Кроме того, пострадали еще четыре пассажира. Всех пострадавших доставили в городскую больницу Тамбова. "Остальных пассажиров забрал следующий рейсовый автобус", - уточнил Конышев.

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