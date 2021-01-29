В Белоруссии задержали группу анархистов по делу о создании преступной организации

МИНСК, 29 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии задержали группу белорусских анархистов, причастную среди прочего к забрасыванию территории посольства РФ в Минске бутылками с зажигательной смесью ("коктейлями Молотова") в 2010 году. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе МВД республики.

"Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за создание преступной организации либо участие в ней. После этого некоторые из участников движения начали сотрудничать с правоохранительными органами и давать признательные показания", - отметили в правоохранительном ведомстве.

По его данным, сейчас подозреваемые находятся в СИЗО в качестве фигурантов уголовного дела по массовым беспорядкам в Минске. "В их организации, финансировании, координации и вербовке новых участников задержанные принимали непосредственное участие", - заявили в пресс-службе.

Там уточнили, что среди задержанных 26-летняя девушка и трое мужчин - 20, 24 и 30 лет. Они входили в состав объединения "Революционное действие" ("Автономное Действие - Беларусь"), совершали так называемые акты прямого действия и координировали их. В частности, отметили в МВД, участники этой ячейки забрасывали "коктейлями Молотова" здания налоговой инспекции в Гомеле и Голосеевского суда Киева в 2016 году, российского посольства в Минске и управление КГБ в Бобруйске в 2010 году, а также оскверняли различные строения надписями и изображениями радикального толка.

По данным МВД, финансирование деятельности белорусской ячейки осуществлялось из-за рубежа, в том числе международной анархистской организацией "Анархический черный крест". "Правоохранительными органами собраны материалы по другим радикальным анархистам Беларуси. Их действиям будет дана правовая оценка следователями. Скрывшихся за рубежом в ближайшее время объявят в розыск", - добавили в МВД Белоруссии.

Данные следствия

Как заявили в Следственном комитете Белоруссии, вся деятельность организации и входящих в ее состав структурных подразделений была направлена на "насильственное изменение конституционного строя и территориальной целостности Республики Беларусь, захват и удержание государственной власти неконституционным путем".

Также, по данным следствия, деятельность организации предусматривала "осуществление террористической деятельности, организацию массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма, воспрепятствование законной деятельности государственных органов и распространение экстремистских материалов".

В СК Белоруссии добавили, что в ходе расследования уголовного дела получены неопровержимые доказательства о причастности к деятельности вышеуказанной преступной организации четырех граждан - участников массовых беспорядков, происходивших на территории столицы в прошлом году.