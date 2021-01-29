Суд отказался освободить из СИЗО одного из фигурантов дела топ-менеджера "Евросети" Левина

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы отказался отпустить под домашний арест из СИЗО Олега Карчева, обвиняемого по делу бывшего вице-президента компании "Евросеть" Бориса Левина.

"Пресненским районным судом Москвы отказано в удовлетворении ходатайства заместителя руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Москве Меньшова В. С. об изменении меры пресечения на домашний арест в отношении Карчева О. Г.", - сказали ТАСС в пресс-службе суда.

Ранее Левин и его предполагаемые сообщники - совладельцы компании Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов - были арестованы судом. Все они обвиняются в поджоге (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и убийстве, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Как сообщалось, фигуранты подозреваются в убийстве бизнесмена в 2015 году в Красногорском районе Московской области. Его убили в собственном доме, после чего сожгли.

Как следует из заявления адвокатов защиты всех обвиняемых, которое поступило в ТАСС, фигуранты дела считают себя невиновными. "Возбуждение уголовного дела стало возможным благодаря клевете и заведомо ложным показаниям бывшего гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко из-за их отказа выполнить его незаконные требования о выплате ему $4,5 млн", - сказано в заявлении адвокатов.

По их словам, стороне защиты не предоставлено никаких подтверждений, что 5 сентября 2015 года в Красногорске был поджог. "Подтверждается только факт бытового пожара, описание и опубликованная видеозапись не позволяют установить ни место, ни достоверность происходившего, а представленные на видеозаписи события похожи на инсценировку",- утверждают адвокаты. Они напомнили, что 6 февраля истекает срок содержания под стражей всех обвиняемых по делу.

В 2010 году Левин и другие сотрудники "Евросети" были оправданы судом присяжных по делу о похищении человека и вымогательстве.