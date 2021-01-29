Директора филиала "Водоканала" в Петербурге задержали за присвоение премий подчиненных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении директора филиала "Водоканала" Санкт-Петербурга из-за того, что он собирал с подчиненных премии, угрожая им привлечением к дисциплинарной ответственности и увольнением. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"В этом изобличен директор филиала ГУП "Водоканал СПб" Кузнецов Максим. Он, по версии следствия, дал указание собирать деньги с сотрудников, поступившие им на карту в виде премий, угрожая им привлечением к дисциплинарной ответственности и увольнением. В общей сумме удалось собрать 5,8 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что задержанный стал фигурантом уголовного дела по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". Задержанного отпустили под подписку о невыезде до выяснения всех обстоятельств преступления.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.