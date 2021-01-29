Арест физика Губанова по делу о госизмене продлили еще на три месяца

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы до 3 мая продлил арест ученого Анатолия Губанова, обвиняемого в передаче секретных сведений спецслужбе одной из стран Европы. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, заседание прошло в закрытом режиме.

"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 29 января 2021 года мера пресечения в отношении Губанова Анатолия Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, в виде заключения под стражу продлена на 3 месяца и 1 сутки, то есть до 3 мая 2021 года", - сказала пресс-секретарь суда Дарья Розмахова.

Лефортовский суд в начале декабря прошлого года на закрытом судебном заседании санкционировал арест ученого до 2 февраля 2021 года. Его обвиняют в передаче секретных сведений разведке одной из стран Европы, сообщил ранее источник ТАСС. По версии следствия, Губанов передал информацию, касающуюся авиационных технологий. По словам адвоката Ольга Динзе, на допросе в ФСБ он частично признал вину в государственной измене, однако позже отказался от этих показаний. Она считает, что ее подзащитного ввели в заблуждение в ходе допроса.

Анатолий Губанов является представителем известной в российском авиастроении династии. Его тесть Леонид Шкадов - известный ученый, один из руководителей авиационной промышленности СССР. Губанов работает в ЦАГИ с 1979 года, возглавляет один из отделов в НИО-2 (отделение аэродинамики самолетов и ракет), сфера его компетенции - высокоскоростные летательные аппараты. У Губанова пятеро детей, трое из которых также работают в авиационной сфере.