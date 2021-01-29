В Дагестане мужчина погиб при падении с 70-метрового водопада

МАХАЧКАЛА, 29 января. /ТАСС/. Мужчина в Дагестане погиб, упав с водопада высотой 70 м, сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики.

"Трагедия произошла сегодня в Хунзахском районе Дагестана. Местный мужчина, предположительно работавший гидом, упал с водопада Тобот в каньон. Высота - 70 м. От полученных травм он скончался на месте", - сообщил собеседник.

Водопад Тобот расположен в окрестностях села Хунзах Хунзахского района Дагестана. Он является одной из популярных достопримечательностей у туристов.