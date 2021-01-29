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Четыре человека получили травмы в ДТП с легковыми машинами и автобусом в Курске

Пострадавших доставили в больницу

КУРСК, 29 января. /ТАСС/. Четыре человека получили травмы при столкновении в пятницу в Курске двух легковых автомобилей и автобуса, сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД России по региону.

"В результате ДТП получили травмы водители автомобилей ВАЗ, Renault и два пассажира данных автомобилей, которые были доставлены в городскую больницу. Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, водитель автомобиля ВАЗ столкнулся с автобусом и Renault Logan. Как уточнили в пресс-службе МЧС России по региону, на месте аварии спасатели деблокировали двух пострадавших.

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РоссияКурская область
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