Координатора штаба Навального Олега Степанова отправили под домашний арест

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в пятницу заключил под домашний арест до 23 марта координатора штаба Навального Олега Степанова по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несанкционированной акции 23 января. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании Олегу Степанову меры пресечения в виде содержания под домашним арестом до 23 марта", - сообщили в суде.

Полиция накануне задержала Олега Навального, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, а также сотрудницу ФБК Любовь Соболь в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении несогласованной акции протеста в Москве. Все они доставлены в суд для рассмотрения ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций 23 января создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции. Например, в Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявленным у них коронавирусом. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.

В Москве после несогласованной акции 23 января возбуждено четыре уголовных дела о насилии по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения. По данным полиции, в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек. Как сообщили ранее в Общественной наблюдательной комиссии, задержаны порядка 600 человек.