Шесть человек погибли в результате столкновения автобуса и грузовика в Самарской области

САМАРА, 29 января. /ТАСС/. Микроавтобус и грузовик столкнулись в Самарской области, в результате ДТП шесть человек погибли, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"По предварительным данным, на 873-м км трассы М-5 "Урал" столкнулись микроавтобус с грузовиком DAF с полуприцепом. Полуприцеп занесло, и он столкнулся с микроавтобусом. Предварительно известно о шести погибших, на месте работают спасатели и правоохранительные органы", - сказал собеседник.

В свою очередь в региональном ГУ МЧС сообщили ТАСС, что в аварии погибли пятеро человек, еще 11 получили травмы. "В результате ДТП погибли пять человек, пострадали 11 человек. Их личные данные устанавливаются", - сказали в главке. Также устанавливается, сколько всего людей было в автобусе. Проводятся работы по деблокировке пассажиров.

По данным МЧС, авария произошла в 19:20 в районе населенного пункта Заборовка: столкнулись грузовик DAF, легковой Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen. В районе ДТП введено реверсивное движение.

В областном Минздраве сообщили, что на месте работает бригада скорой помощи, пострадавшим оказывают помощь. В управлении СК РФ по региону сообщили, что на место выехали следователи, начата доследственная проверка.